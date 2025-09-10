【モデルプレス＝2025/09/10】モデルのエリーローズが9日、自身のInstagramを更新。幼少期との比較ショットを公開した。【写真】38歳モデル、幼少期との比較ショット公開◆エリーローズ、貴重な幼少期ショットを披露エリーローズは「“いま”と”むかし”」「ちっちゃかったなー」とコメントし、1998年に撮影された母と叔母の三姉妹、そしてエリーローズを含むその子どもたちの写真を現在と比較して投稿した。この投稿に、ファンか