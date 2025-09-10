ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）☆☆☆☆【推し活の恨み】「先日、CHONMAGE JAPAN（ワタナベフラワー・クマガイタツロウの別ユニット）の配信ライブを見るためにアプリの通知をONにして待っていました。待っているときに色々あり子どもと長時間話し合っていたため、スマホから目を離