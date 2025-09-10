なかむらみなみとmezzによる新曲「Miracle Body」が2025年9月10日（水）にリリースされる。本作は、前作『Royal Milk Tea』の続編として制作され、プロデュースはTREKKIE TRAXのandrewが担当。ジャージークラブを意識したアップテンポなダンスチューンでありながら、温かくノスタルジックなトーンが際立つ。夏の終わりの夕暮れを思わせる切なさと多幸感に、二人のパワフルなリリックとメロディが重なり、聴く人の心を揺さぶる一曲