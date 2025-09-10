ドイツ・ミュンヘン出身のDJ／プロデューサーであるMechatok（メカトック）は、Bladee、Ecco2k、Thaiboy DigitalといったDrain Gangの面々をはじめ、チャーリーXCXやOklou、Yung Leanなど、エクスペリメンタル・ポップやエレクトロ、ラップミュージックにおいて最先端を走るアーティストたちとコラボレーションを重ね、アンダーグラウンドとポップの地平線を切り開いてきた現行シーンにおける最重要人物のひとりだ。Tohjiの傑作ミ