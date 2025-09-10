■仕事に育児に…バタバタと忙しい日々朝は出勤前にバタバタと送り、夕方は仕事を終えてから迎えに行く毎日。余裕なんて、正直、ない。でも娘の「ママ、お仕事がんばってね」の笑顔に、なんとか踏ん張れている。「おはようございます」朝、優奈を引き渡した後、声をかけてくれたのは、優奈の一番の友達である拓海くんの母、彩花さんだ。■こども園で、専業主婦のママ友ができて…彼女は専業主婦なので拓海くんと優奈の保育時間には