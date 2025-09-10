フォンデアライエン欧州委員長 ロシアへの追加制裁が必要 領空侵犯後、欧州はポーランドと完全な連帯を示す 制裁協議では、ロシア産化石燃料の段階的廃止を加速させる方向で検討中 第三国に対する制裁も検討対象 凍結されたロシア資産を活用したウクライナ支援の新たな資金調達策を模索する必要性 ロシアと国境を接する諸国の監視強化に向け「東部戦線監視」プログラムを開始予定 ドローン防壁を構築する