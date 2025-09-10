バレーボール・ＳＶリーグ・東レ静岡の矢島久徳取締役と楠本岳が１０日、ホームタウンである三島市役所を訪れ、豊岡武士市長を表敬訪問した。１０月２４日に開幕する２０２５―２６シーズンを前に、今季の意気込みを語った。ＳＶリーグ参入１年目だった昨季は、１２勝３２敗で１０チーム中８位に終わり、チャンピオンシップ進出を逃した。楠本は今季に向けて「昨季は８位という悔しい結果に終わった。今シーズンは開幕戦からピ