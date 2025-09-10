7月の世界水泳選手権（シンガポール）に出場し、混合団体で銅メダルに輝いた飛び込みの坂井丞（33）が10日、大阪府内にある所属先のミキハウス本社を訪問。寺内健コーチ（45）とともに結果を報告し、取材に応じた。世界レベルの大会では、初めて勝ち取ったメダル。表彰台に上がれない悔しさは十分すぎるほど味わってきただけに、喜びは大きい。「これで安心して競技に打ち込める。また新しいスタートを切れる、という感じ」。