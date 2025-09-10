男子テニス日本代表の添田豪監督＝10日、有明コロシアム男子テニスの国別対抗戦デビス杯でドイツとの予選2回戦（12、13日）に臨む日本代表の添田豪監督が10日、会場の東京有明コロシアムで記者会見し「相当に強い相手だが、チャレンジする。観客を盛り上げ、感動させたい」と抱負を語った。勝者が11月にイタリアで開催される決勝大会に進む。エースの錦織圭（ユニクロ）は背中の状態が良くないために欠場。苦しい戦いが予想さ