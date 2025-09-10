歌手・堀ちえみ（５８）が９日、ＳＮＳを更新し、福岡などでのライブを告知した。「まだまだ暑いですが、ボチボチ行こう！今週金・土・月広島・福岡・熊本でライブ待っていていね！」などと笑顔で投稿。髪を片方の耳にかけたヘアアレンジで、雰囲気ががらりと違う印象。ファンからは「月のようにキラキラしてて美しい」「肌がツヤツヤ」「見る度にお綺麗になられて憧れます！」などの声が届いている。ブログでは夫婦