日本航空の国際線の男性機長が米ホノルル滞在中に社内規定に反して飲酒した問題で、国土交通省は１０日、日航に対して行政指導にあたる厳重注意をした。日航は再発防止策の一環として、飲酒リスクが高いと判断されたパイロット４人を乗務から外したことを明らかにした。国交省は厳重注意文書の中で、日航が昨年末に豪メルボルンでのパイロット飲酒問題で業務改善勧告（行政指導）を受けて再発防止に取り組んでいたことに触れ、