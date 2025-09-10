県内はあすにかけ、断続的に雨が降り雷を伴い激しく降ることもある見込みです。あす夕方にかけ、土砂災害や低い土地の浸水などに警戒してください。県内は、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が不安定となり、県内全域に一時竜巻注意情報が出ました。あすにかけて断続的に雨が降る見込みで、局地的に活発な雨雲がかかり雷を伴った激しい雨が降るところもありそうです。あす夕方6時までの24時間に予想される降水