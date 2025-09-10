全国のスイーツパラダイスでは、2025年9月10日から「シャインマスカット・巨峰・アールスメロン食べ放題」を開催します。秋の高級フルーツを好きなだけ食べられる毎年人気の「シャインマスカット」の食べ放題が今年も開催されます。「シャインマスカット」は、爽やかな酸味と甘味、パリッとした食感が特徴です。山梨県・長野県産を中心に、契約農家から仕入れたものが用意されます。香り豊かで濃厚な甘みが特徴の「巨峰」も食べ放