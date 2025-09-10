ミスタードーナツはパインアメとコラボし、2025年9月8日から「ドーナツキャンディ」を全国のスーパーやドラッグストアなどで販売しています。クランチ製法でサクサクとした新食感ドーナツをイメージできるように、サクサクとした食感を楽しめるクランチ製法を採用。北海道産ミルクとイチゴ、キャラメル、ハニーがじんわり溶け合う、なめてじんわり、噛んでサクサクの「ドーナツキャンディ」の登場です。・ドーナツキャンディ（個包