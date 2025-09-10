にかほ市の大竹地区では、特産のイチジクの収穫が始まっています。7月は雨が降らない日が続き、栽培に苦労したものの、例年以上に甘い実がなっています。イチジクの栽培が盛んなにかほ市大竹地区。農家の今野幸生さんは、50アールの畑で生食用と加工用、7品種を栽培をしていて、今シーズンは、先月中ごろから収穫が始まりました。鴨下アナウンサー「今年はどうですか？」今野さん「今年は7月の2週間くらい雨降ら