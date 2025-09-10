どんな生活をしていたんだろう雨の夜に起きた遺棄事件。映し出された容疑者に見覚えが…／望まれて生まれてきたあなたへ（1）耳を疑いたくなるような新生児遺棄事件。逮捕された容疑者は、幼い頃の親友でした…。親の跡を継ぎ、小児科医として働くまどか。ある日彼女は病院内のテレビに釘付けになります。近所で生まれたばかりの赤ちゃんを母親が埋めてしまったという新生児遺棄事件の報道でした。ニュース映像に映った容疑者は、