法人向けの軽油販売をめぐって「価格カルテル」を結んだ独占禁止法違反の疑いがあるとして、香川県の会社を含む8社に公正取引委員会がきょう（10日）、強制調査に入りました。 【写真を見る】軽油販売で「価格カルテル」を結んだ独占禁止法違反の疑い「吉田石油店」などガソリンスタンド運営8社に強制調査【香川】 公取委が独占禁止法違反の疑いで強制調査に入ったのは、東京の「東日本宇佐美」や三豊市詫間町の「吉田石油店」