（トロント中央社）カナダ・トロントで開催中の「第50回トロント国際映画祭」で8日、台湾出身のシーチン・ツォウ（鄒時〓）監督と、日本の早川千絵監督による対談が行われた。両監督は、映画業界にいる女性が世界の映画人と積極的に交流をすることや、女性同士で助け合うことの重要性を訴えた。ツォウ監督の「左撇子女孩」（Left-Handed Girl）と早川監督の「ルノワール」はいずれもセンターピース部門に出品されている。対 記事を読む