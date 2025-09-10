TVアニメ『【推しの子】』の夏祭りイベント「TVアニメ『【推しの子】』【47都道府県の子】関東納涼祭り」が、埼玉県のところざわサクラタウンで2025年9月14日(日)・15日(祝)の2日間開催される。広場をはじめ、ホール、ミュージアムと施設内各所で催される企画の見どころを、主催者インタビューとともに紹介しよう。「TVアニメ【推しの子】」の関東納涼祭りで夏最後の思い出をつくろう！TVアニメ【推しの子】「関東納涼祭り」キービ