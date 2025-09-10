「残るのは孤独と後悔だけ」すぐ怒鳴る人が周囲に与える影響と末路livedoor ECHOES

「残るのは孤独と後悔だけ」すぐ怒鳴る人が周囲に与える影響と末路

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • カウンセラーがYouTube動画で「すぐ怒鳴る人」について解説した
  • こうした行動を続ければ「最終的には孤独と後悔だけが残る」と言及
  • 心理的背景を解説し、周囲が「どんどん黙り始める」現象なども説明した
記事を読む

おすすめ記事

  • 叱る飼い主
    「ダメ！」の言いすぎに要注意！愛犬が伸びる褒め方・叱り方のコツを獣医が解説 2025年9月10日 17時20分
  • ジル・チャン氏（Photo by Wang Kai-Yun）
    「人の話を聞かずにまくしたてる威圧的な人」を一発で黙らせたいとき、頭のいい人は何と言う？ 2025年9月8日 9時35分
  • ＜集団いじめの加害者＞かつての被害者に無視されて辛い今。過去を水に流してほしいのに…
    ＜集団いじめの加害者＞かつての被害者に無視されて辛い今。過去を水に流してほしいのに… 2025年9月8日 21時15分
  • コムドットのやまと（2024年5月撮影）
    コムドットやまと、誹謗中傷者へ警告「『そんなつもりじゃなかった』は余裕で通用しない」 2025年9月4日 15時44分
  • ゑむ氏。／2020年撮影 （C）モデルプレス
    フォーエイト48ゑむ氏。、脱退発表「パワハラと感じる言動やいじめと感じるやり取りが重なることも」手書き文書で理由明かす【全文】 2025年9月10日 10時53分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子