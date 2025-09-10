ニューストップ > 芸能ニュース > アニメニュース > アニメ「透明男と人間女」2026年1月より放送決定 第1弾PVが同時解禁 声優 ルナ LOVE 阿部真央 探偵 主題歌 トレンド アニメの話題 オリコン アニメ「透明男と人間女」2026年1月より放送決定 第1弾PVが同時解禁 2025年9月10日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 アニメ「透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜」が放送される 第1弾PVが同時解禁され、追加キャストとして杉山里穂、福西勝也が出演 オープニング主題歌は阿部真央、エンディング主題歌は石原夏織が担当する 記事を読む おすすめ記事 「鬼滅の刃」我妻善逸＆獪岳、火花散る激闘ビジュアル「anan」スペシャルエディション表紙登場 2025年9月4日 8時0分 「ジュノンボーイ」谷原七音、水沢林太郎＆野村康太の存在の大きさ「誰よりもこれから一緒に頑張っていく仲間」救われたエピソード＆初対面明かす【「奪い愛、真夏」インタビュー後編】 2025年9月6日 8時0分 ナイチンゲールダンス・ヤスのコラム連載！軍師ヤスが勧める攻めの休み“オフェンシブブレイク”とは？ 2025年9月5日 17時55分 「今日好き」“やまあい”須藤大和＆細川愛沙カップル、30ヶ月記念の密着プリクラ公開「相変わらずラブラブ」「幸せそう」 2025年9月9日 17時33分 『今日好き』話題の“おひなさま”、TGCランウェイ登場 “さすが”の世界観で魅了 2025年9月6日 20時53分