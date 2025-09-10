トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表は今月W杯欧州予選を戦い、見事2連勝を飾った。2-0の勝利を飾ったアンドラ戦のあとは退屈な試合だったと厳しい声も挙がった代表チームだったが、続くセルビア戦では圧巻のパフォーマンスを発揮。前半のうちにハリー・ケインとノニ・マドゥエケがゴールを決めると後半にはエズリ・コンサ、マーク・グエイ、マーカス・ラッシュフォードにも得点が生まれ、5-0の快勝を飾った。世界屈指の