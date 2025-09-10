Ungridがスポーツ・ライフスタイルブランド「ニューエラ」と、読売ジャイアンツのコラボキャップを2025年9月13日(土)より発売！アシンメトリーなデザインやTGロゴをフィーチャーしたカラーリングで、これまでにない新鮮な印象に。Runway ChannelやUngrid店舗、GIANTS STORE NEW ERA®、ニューエラ公式オンラインストアで、限定販売される特別アイテムを要チェック！ トリプルコラ