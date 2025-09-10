メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県笠松町の病院で、ペットと一緒に入院できる、全国初の取り組みが始まりました。導入の背景には、患者にとっての切実な悩みがありました。 岐阜県笠松町にある松波総合病院に8月入院した加藤文子さん(92)。 入院先の病院内でふれあっているのは、飼い犬のトイプードル「にこちゃん」です。 この病院が4月から始めた「全国初」という取り組み。病院の敷地内にある専用の施設に