日本航空と住友商事が出資する「Soracle」が商用運航を目指す機体の実物大模型＝7月、大阪市此花区の夢洲日本航空と住友商事が出資する「空飛ぶクルマ」の運航事業者Soracle（ソラクル、東京）は10日、一般客を乗せて飛ぶ商用運航について、大阪・関西地域で2027年中の実現を目指すとする計画を発表した。機体は大阪・関西万博で実物大模型を初披露した米アーチャー・アビエーション社製を想定。万博のレガシー（遺産）としたい