富山市の広告会社が新型コロナウイルス対策の雇用調整助成金、およそ2175万円を不正に受け取っていたことが分かりました。不正受給を行っていたのは、富山市荒川の広告会社「有限会社マークス」です。富山労働局によりますと、マークスは2020年8月から2022年10月の間、従業員を休ませていないにもかかわらず「休業させた」とするうその申請書類を作成し、雇用調整助成金2175万円余りを不正に受給したということです。