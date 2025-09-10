ブラジルの首都ブラジリアで開催されていた第17回世界武術選手権大会が現地時間9月7日夜に閉幕しました。今大会は3日から7日まで行われ、套路（とうろ、連続動作）と散打（さんだ、組手）の2競技が設けられ、套路22種目、散打19種目の、合わせて41個の金メダルが生まれました。中国代表は、套路で金8個、散打で金7個、銀1個を獲得し、合わせて金メダル15個と銀メダル1個で首位となりました。イランが金6・銀2・銅2で2位に、マレー