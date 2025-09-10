ディズニーの大人気キャラクター『くまのプーさん』をテーマにしたスペシャルなカフェ「『くまのプーさん』OH MY CAFE」が、9月19日（金）から大阪・心斎橋オーパで、9月26日（金）から東京・表参道ヒルズで開催される。【写真】シチューから顔をのぞかせるプーさんも！メニュー一覧■特典やスーベニアも今回開催される「『くまのプーさん』OH MY CAFE」は、“はちみつ愛にあふれるくまのプーさん”をテーマに、色々な表情の