SNSで今、多くの人を?沼?に突き落としている可愛い生き物をご存じですか？その名は「マーモット」！あまりにも可愛すぎる姿を披露し話題となっているのがドクターマーモットさん(@dr_marmot_)と暮らす3匹のマーモットたちです。見ているだけで顔がほころぶ、彼らの?きゅん?な日常に西スポWEB「OTTO!ライフ」が迫ります！■一目惚れは「亡き父の面影」から？運命の出会いドクターマーモットさんとマーモットたちの出会いは