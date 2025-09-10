ボディライン際立つショットが話題女優の本田望結がインスタグラムを更新。ぴちぴちのTシャツを着こなした夏のオフショットを投稿し反響を呼んでいる。「さらばだ！夏！」とコメントし、ボディライン際立つ黒のぴちぴちのトップスにワイドパンツ、サンダルを合わせたコーデで、海の家や街中で楽しそうに過ごしている様子を複数枚披露した。?ぴちぴちTシャツ?コーデが話題の本田望結（インスタグラム@miyu_honda_officialより）