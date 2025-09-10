◆ソフトバンク投手練習（10日、ZOZOマリンスタジアム）ソフトバンクの倉野信次投手コーチが、前日9日の日本ハム戦でともに自己ワーストの3被弾7失点でKOとなったリバン・モイネロの巻き返しに期待した。モイネロは9日の日本ハム戦（エスコンフィールド北海道）で3本塁打を浴びるなど、6回途中7失点で今季4敗目を喫した。試合前時点での防御率は1・08と圧倒的な安定感を誇ってきたエースの乱調。倉野コーチは「特別状態が悪