環境省と気象庁の熱中症予防情報サイトによると、10日午後5時現在、九州では11日も熱中症警戒アラートを発表した県はゼロになっている。ただ、福岡、長崎、熊本、鹿児島4県では日最高暑さ指数予測が31以上の危険。