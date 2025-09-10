15日の敬老の日を前に、大石知事が100歳を迎える高齢者の長寿を祝いました。 （大石知事） 「阿野イネ子様、嵩下幸江様、本当におめでとうございます」 大石知事から記念品を受け取ったのは、 今年100歳を迎える 阿野 イネ子さんと嵩下 幸江さんの2人です。 （※嵩は「はしごだか」） 県内では今年度、818人が新たに100歳を迎えます。(9月15日時点） 食事はいつも完食し、芋が好きという阿野さんの元気