９日未明、大竹市のコンビニで起きた強盗事件で、１０代の男が都内の交番に出頭してきたことがわかりました。 捜査関係者によりますと、９日夕方、新宿区内の交番に「コンビニ強盗をしてしまった」と１０代の男が出頭してきたということです。 荷物を確認したところ、刃物が見つかったため、警視庁が銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕していて、広島県警は、この１０代の男が 防犯カメラに写っていた男とみて、近く強盗容疑で逮捕す