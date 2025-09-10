気象庁は、群馬県に記録的短時間大雨情報を発表しました。気象庁は、10日午後5時ごろまでの1時間に群馬・沼田市で約110mm、みなかみ町で100mm、川場村で100mmの雨を観測したため、記録的短時間大雨情報を発表しました。低い土地の浸水や土砂災害などに注意してください。