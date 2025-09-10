日本マイクロソフトのイベントに登壇した大阪府の吉村洋文知事＝10日午前、大阪市北区大阪府の吉村洋文知事は10日、人間に代わって複雑な業務を行う人工知能（AI）のサービス「AIエージェント」に関する技術支援を日本マイクロソフト（MS）から受けると発表した。将来的な導入を目指す。実証に向けた共同事業体を同社参加で年内に発足させ、実装できる分野を検討。行政案内や多言語対応を想定する。MSが大阪市で開いたイベント