【ワシントン＝淵上隆悠】トランプ米大統領は９日、ワシントン市内で記者団に対し、未成年人身取引罪などで起訴された米実業家ジェフリー・エプスタイン氏（勾留中の２０１９年に死亡）に送ったとされる手紙について、自身が書いたものではないと主張した。米下院の民主党議員らが８日に公開した手紙には、「毎日が素晴らしい秘密でありますように」などのメッセージのほか、裸の女性のようなイラストやトランプ氏の名前である