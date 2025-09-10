８月の「大樹生命月間ＭＶＰ」が１０日に発表され、ソフトバンクの上沢直之投手（３１）が受賞した。日本ハム時代の２０２２年５月以来、２度目の受賞となった。上沢は８月、４試合に登板し４勝０敗、防御率１・７３。全ての試合で２失点以下と安定感のある投球でチームに貢献した。２９日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）ではモイネロ、有原、大関に次いで勝ち星が１０勝に到達。右腕は「この大事な時期にチームの力になれたのは