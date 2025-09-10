Ｊ１の神戸は９日、神戸市内のグラウンドで約１時間、練習を行った。ＭＦ飯野七聖は７日のルヴァン杯・横浜ＦＣ戦（１〇０、ノエスタ）で右サイドバック（ＳＢ）として途中出場し、ＦＷ大迫勇也の得点をアシスト。「試合をこなすごとに感覚も良くなっていますし、細かいところも改善しつつ、いい感じでコンディションも上がってきている」と、うなずいた。ルヴァン杯は２戦合計１―２となり、準々決勝敗退となった。１戦目は右