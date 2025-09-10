【モデルプレス＝2025/09/10】元櫻坂46の小林由依が9日、自身のInstagramを更新。ハワイでの水着ショットを公開した。【写真】小林由依、ハワイの海満喫する姿◆小林由依、水着姿でバカンス満喫小林は「Hawaii」とコメントし、海で浮き輪に乗った水着姿を披露した。この投稿に、ファンからは「最高に可愛い」「楽しそう」「癒やされる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）【Not Sponsored 記事】