【モデルプレス＝2025/09/10】モデル・アイデザイナーのNANAMIが9日、自身のInstagramを更新。美背中を大胆に露出した私服姿のオフショットを公開した。【写真】堀北真希の妹、美背中オープンな私服姿◆NANAMI、美しい背中を披露NANAMIは「夏の思い出」「ここのお蕎麦の白醤油使ったお出汁が忘れられない」とコメントし、美しい山を背景に背中が大きく開いたタンクトップとデニムを合わせた私服で美しい背中が際立つ姿を披露した。