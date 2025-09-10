通貨オプションボラティリティードル円１週間８．３％付近 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.346.816.496.53 1MO9.807.107.756.93 3MO9.697.198.047.52 6MO9.587.158.397.67 9MO9.597.268.697.90 1YR9.587.348.908.06 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.067.347.30 1MO8.648.22