普通なら暑ければ売れるはずのビール。でも、今年の8月は暑すぎて売れませんでした。【写真を見る】暑すぎて…ビールが売れない？ 8月販売は2か月ぶりのマイナスに記録的暑さで外出機会減少・業務用の売り上げ落ちるビール大手4社が発表した8月の「ビール」の販売は、去年の8月より9％減り、2か月ぶりのマイナスとなりました。「ビール」は夏場に消費が増えますが、最高気温が35℃を超える日が続くと、水などの清涼飲料に需