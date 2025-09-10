ネパールのSNS規制に対する抗議デモは、各地で大規模な暴動へと発展し、政治家への襲撃なども相次ぐ事態となっています。現地にいる日本人は、「ここまで激しいのは初めてだ」と不安を語りました。きのうも続いたネパールの反政府デモ。これまでに19人が死亡、100人以上がけがをしたとされています。首都カトマンズの政府庁舎には、武器を持ったデモ隊がなだれ込み、国会議事堂などが次々と放火されました。また、現地メディアによ