群馬県と気象台は、10日午後5時25分に、土砂災害警戒情報を片品村、川場村、昭和村、みなかみ町に発表しました。＜概況＞降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。＜とるべき措置＞避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。防災関係者は、適切な対応を心がけて下さい。また、崖や沢の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避