福岡高裁那覇支部沖縄県で2023年、16歳未満の少女を誘拐し性的暴行をしたとして、わいせつ目的誘拐と不同意性交の罪に問われた米空軍嘉手納基地（嘉手納町など）所属の兵長ブレノン・ワシントン被告（26）の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は10日、懲役5年とした昨年12月の一審那覇地裁判決を支持し、事実誤認で無罪だと訴えていた弁護側の控訴を棄却した。弁護側は、少女の証言は変遷があって母親の通報内容と整合せず、一審