気象台は、午後5時24分に、大雨警報（浸水害）を新潟市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・新潟市に発表 10日17:24時点下越では、10日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水10日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量40mm