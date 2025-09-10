セルティックがFW前田大然について1月の移籍市場での放出を否定した。イギリス『フットボール・インサイダー』が伝えている。クラブ関係者によると、セルティックの前線の選手層が薄いため、前田は引き続きブレンダン・ロジャーズ監督のチームで主力として起用される見込み。シーズン中に放出する余裕はないとみられる。前田は夏に移籍希望を示していたものの、クラブがこれを阻止していたことを認めており、ファンの間では