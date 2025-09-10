ブランジスタは１０日の取引終了後、ＳＢＩホールディングスとの間で資本・業務提携契約を締結すると発表した。また、２５年９月期の配当予想の修正を発表。今期が創立２５周年及び上場１０周年となることを踏まえ、初配当として記念配当１０円を今期末に実施する予定だと公表した。 資本・業務提携に基づき、ブランジスタは自己株処分によりＳＢＩＮＭに対し１１５万株（発行済み株式総数の７．８９％）を１株７４５