ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手は9日（日本時間10日）、本拠地でのロッキーズ戦に「6番右翼」で先発出場し、2本塁打を含む4打数3安打2打点と大暴れ。調子を落としていた大砲の活躍により、チームは7－2で勝利。パドレスとデッドヒートを繰り広げる中、頼もしい男が復活した。 ■「取り組んできたことが実を結んだ」 8月の月間打率が.211に終わり、9月も同じく試合前時点で.136